Steven Zhang vuole trasformare il Jiangsu Suning in Jiangsu International Football Club. Come riferisce il Corriere dello Sport, il presidente nerazzurro sarà costretto a cambiare il nome della società cinese, che perderà la dicitura dello sponsor e proprietario: l'ultima idea è quella di associare il nome a quello dell'Inter. Una mossa che potrebbe aumentare l'appeal del club meneghino in Cina.