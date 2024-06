Getty Images

Fiorentina, svelato il budget per il centravanti. E prende quota Retegui

un' ora fa

"Vogliamo prendere un grande centravanti", Daniele Pradè, ds della Fiorentina, è uscito allo scoperto e ha dichiarato che come una delle priorità del prossimo mercato della viola sarà quella di arrivare ad un numero 9 di spessore. I vari esperimenti del post Vlahovic, infatti, non sono andati bene, per un motivo o per un altro e la Fiorentina oggi ha bisogno di una grande punta. Una scelta, quella dell'attaccante, che verrà fatta di concerto con l'allenatore Palladino.



BUDGET - Secondo quanto scrive stamani il Corriere dello Sport, il board gigliato ha scelto di stanziare circa 20-25 milioni di euro per arrivare a un grande numero 9. Il primo nome emerso dai colloqui con Palladino, si legge, è Mateo Retegui, per cui il Genoa chiede circa 20 milioni di euro. Una cifra che potrebbe aumentare vista la concorrenza sul ragazzo anche e soprattutto di club dalla Bundesliga. Gli altri profili sul tavolo sono quelli di Nikola Krstovic (Lecce), Andrea Pinamonti (Sassuolo) e Marko Arnautovic (Inter).