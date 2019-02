Il rinnovo di Miralem Pjanic è unico nel suo genere. Attivo da subito il prolungamento, solo a partire dalla prossima stagione scatterà l'aumento del suo ingaggio dagli attuali 4,5 milioni agli oltre 6 più bonus relativi al nuovo accordo. Scatterà, in sostanza, solo se sul tavolo della Juve non dovesse arrivare un'offerta importante per il cartellino del bosniaco. Che non sarà più incedibile, anzi se dovesse andare in porto il progetto di un assalto a un big come Paul Pogba ecco che Pjanic potrebbe essere sacrificato sull'altare del bilancio. Serviranno però almeno 80 milioni per lasciarlo partire, il suo nuovo agente Fali Ramadani lo sa dalla scorsa estate...