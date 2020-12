Sami Khedira sembra ormai prossimo all'addio. La Juve pregusta la sua partenza e pensa a quanto risparmierà. Sì, perché se il tedesco è stato nella prima parte della sua avventura a Torino un pezzo pregiato, da un anno e più è un esubero di cui la Juve vorrebbe liberarsi. Il muro di Khedira è andato avanti per un bel po', ma ora sembra essere giunto alla fine, non senza tensioni però.In casa Juventus pensano con fastidio ai 5 milioni lordi che sono stati spesi a fondo perduto in questa prima metà di stagione per un giocatore ritenuto non più funzionale, sottolinea Tuttosport, e che è stato tenuto drasticamente ai margini proprio con l’idea di risparmiare quantomeno i restanti 5 milioni di euro del suo ingaggio, per un contratto in scadenza nel giugno 2021.