La Juve non ne approfitta: i bianconeri cadono 3-1 a Roma contro la Lazio e non sfruttano il pareggio dell'Inter di venerdì. All'Olimpico apre Cristiano Ronaldo, ma non basta: Luiz Felipe, Milinkovic-Savic e Caicedo nel finale fanno godere Inzaghi. Da sottolineare l'espulsione di Cuadrado e il rigore sbagliato da Immobile.