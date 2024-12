Redazione Calciomercato

La Juve stenta anche in Borsa: titolo in calo del 5%

24 minuti fa



Momento no per la Juventus dentro e fuori dal campo. La squadra di Thiago Motta ha pareggiato 2-2 col Venezia ultimo in classifica e ha rallentato ancora incappando di nuovo in quella che è ormai una vera e propria pareggite in campionato. I bianconeri sono sempre più lontani dalla vetta della classifica e stanno mettendo a rischio anche la qualificazione alla prossima Champions League.



I risultati altalenanti si stano riflettendo anche sulle prestazioni in Borsa della società. Nella mattinata di oggi, dopo un periodo positivo a Piazza Affari, il titolo bianconero ha registrato un calo del 5% portando il titolo a 2,9595 euro, come riporta Calcio e Finanza. Attualmente il titolo Juve a Piazza Affari registra una capitalizzazione di mercato pari a 1,12 miliardi di euro. A fine novembre le azioni bianconere erano arrivate a toccare i 3,29 euro per azione.