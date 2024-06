Juventus, Motta chiede un sacrificio a Giuntoli per Rabiot e Bremer: tutti i dettagli

Getty-Calciomercato

L’ambienteha bisogno di una scossa e secondo Cristiano Giuntoli l’ha già trovata con Thiago. Il direttore sportivo bianconero è convinto che con la personalità e le idee dell’ex tecnico del Bologna si possono gettare le basi per aprire un ciclo vincente. Ecco perché c’è grande attenzione rispetto a quelle che sono le richieste avanzate dall’allenatore sul mercato.Thiago Motta vuole ripartire da una base composta da giocatori che abbiano una esperienza internazionale e che conoscano bene cosa vuole dire la parola Juventus. Uno alla Adrien, per intenderci. I due si conoscono perché hanno giocato insieme al Psg, l’allenatore lo apprezza e gli ha ribadito in un recentissimo contatto telefonico che sarebbe centrale nel suo progetto tecnico.

Rabiot come priorità, Bremer subito dietro. Motta vorrebbe la conferma anche del forte centrale brasiliano e Giuntoli proverà ad accontentarlo.: la Juventus é al lavoro per ricavare un tesoretto sul mercato senza la cessione di Bremer.