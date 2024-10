AFP via Getty Images

La Juventus segna e si stringe attorno a Bremer: la toccante dedica dopo l'infortunio

45 minuti fa



Il gol che ha sbloccato Juventus-Cagliari ha un marcatore e una dedica. La rete infatti porta la firma di Dusan Vlahovic, bravo a realizzare un contestato rigore concesso per fallo di mano di Luperto. Dopo aver segnato, il serbo è corso, insieme ai compagni e a Gatti in particolare, a prendere una maglia dalla panchina. La casacca era quella di Bremer, con annesso nome del brasiliano sul retro.



Il motivo è presto spiegato. Nell’ultima gara giocata, il difensore ex Torino ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, un infortunio che di fatti tronca a Lipsia la stagione del giocatore. Un bel gesto quindi quello dei giocatori della Juve che gli hanno dedicato un pensiero in un momento difficile, in attesa del suo ritorno che potrebbe arrivare nelle ultime gare di questo campionato.