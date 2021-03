Dopo Juve-Napoli e Lazio-Torino ora tocca a Inter-Sassuolo che era in programma sabato sera e invece è stata rinviata dall'ATS. Il rischio che si finisca davanti ai giudici è concreto e vedremo cosa capiterà per questa partita in particolare. Ciò che è certo è che il protocollo anti-Covid stilato da Figc e Governo si sta rivelando un flop clamoroso, da 2 in pagella.