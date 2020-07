Nel gol che Zaniolo ha segnato contro la Spal c'è davvero tutto: potenza, tecnica, forza fisica, senso del gol. E' un gol da potenziale fuoriclasse, da 10 in pagella. Però visto appunto che Zaniolo ha le qualità per diventare un campione assoluto e non per restare un potenziale fuoriclasse, allora è giusto e necessario per il suo bene per tutto il calcio italiano che sfrutti queste doti nel modo migliore. E che abbia anche gli atteggiamenti giusti.







E' evidente guardando quello che è accaduto negli ultimi giorni, che di recente non ha avuto comportamenti così lineari all'interno dello spogliatoio: lo dimostrano l'atteggiamento dei suoi compagni e le parole del suo allenatore. Affinché non sprechi il suo talento e lo sfrutti a pieno, è necessario che oltre a segnare gol da 10 in pagella abbia anche un comportamento da 10 in pagella.