La Roma ha scelto: Justin Kluivert sarà il colpo ad effetto per l'attacco. L'esterno offensivo e figlio d'arte è stato individuato come profilo ideale per la fascia sinistra e per rafforzare la rosa a disposizione di Di Francesco: Monchi è convinto ed è pronto ad affondare, anche a cifre elevate.



NUOVA OFFERTA - Se l'Ajax aveva già richieste importanti nonostante il contratto in scadenza nel 2019, l'intromissione del Tottenham ha fatto ulteriormente i costi dell'operazione: 25 milioni di euro l'offerta degli Spurs, ma la reazione della Roma è stata veemente. Stando a Il Corriere dello Sport infatti, Monchi ha pareggiato l'offerta del Tottenham, sottolineando che in caso di altri rilanci, tuttavia, i giallorossi rifletterebbero se chiamarsi fuori dall'affare. Testa a testa tra gli inglesi e i capitolini, che però restano in vantaggio per un fattore: la volontà del giocatore stesso, perché Kluivert ha scelto il progetto Roma e il gioco di Di Francesco, ritenuto quello ideale per proseguire nel percorso di crescita. La palla quindi passa all'Ajax: manca solo un sì per consegnare Justin ai giallorossi.