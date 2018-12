Indipendentemente dalla sconfitta di Plzen, la Roma non aveva alcuna possibilità di migliorare il secondo posto nel suo girone di Champions League. Decisivo il ko interno col Real Madrid, che condanna la formazione di Eusebio Di Francesco a un sorteggio più insidioso in quel di Nyon nella giornata di lunedì. Tolta la Juventus e ovviamente i blancos, la Roma può pescare tutte le altre prime classificate di questa prima fase della competizione e le insidie principali rispondono ai nomi Barcellona (che ha vinto il raggruppamento dell'Inter), Manchester City Paris Saint Germain, che si è messo alle spalle Liverpool e Napoli, e Bayern Monaco.



I tedeschi partono forse leggermente in secondo piano, alla luce delle difficoltà accusate in Bundesliga, dove hanno già un ritardo di 9 punti dalla capolista Borussia Dortmund, e anche in un girone in cui solo all'ultima giornata e con tanta fatica ha respinto il tentativo di sorpasso dell'Ajax. La squadra di Favre è pericolosa, in virtù di un gioco corale spettacolare e di alcune individualità di grande qualità (Sancho, Pulisic e Alcacer) ma composta da tanti giovani e quindi un po' più alla portata dei giallorossi, esattamente come il Porto, che ha primeggiato nel girone qualitativamente più modesto su Schalke, Galatasaray e Lokomotiv Mosca.