Caterina Collovati, moglie dell'ex difensore di Inter e Milan Fulvio, si scaglia contro Diletta Leotta dopo la Gran Galà del calcio, rea di aver fatto una gaffe premiando Samir Handanovic: "La bella e procace Diletta che da anni funge da giornalista sportiva con microfono e domande ai protagonisti della domenica, si rivolge al portiere e dice testuale: “la tua prima volta sul palco.” Handanovic , da uomo intelligente, è uno dei pochi calciatori a non cadere inerte davanti al décolleté della Leotta, la corregge e risponde : “è la terza volta “ e aggiunge poi “ vedo che non sei informata.” Il bravo Handanovic ha colto nel segno. Alla bella Diletta non importa prepararsi , quel che conta son le forme, quelle si, preparate ad hoc. In quello è la numero uno. Attenzione però a sottolinearlo troppo perché altrimenti sei sessista"