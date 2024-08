L'Atalanta pesca dagli svincolati: non solo Rui Patricio, si studia il colpo Cuadrado

Getty Images

Il mercato dell'ha subito un'importante sterzata con l'arrivo di agosto, che ha portato alla corte di Gasperini uno alla volta giocatori come Retegui, Samardzic, Brescianini e Bellanova. Se il 4-0 ha portato entusiasmo nell'ambiente, lo stesso effetto arriva dalla volontà palese della società di andare a rinforzare ulteriormente la rosa. Per farlo, la società bergamasca metteIl primo colpo che la Dea proverà a mettere a segno è, portiere ex Romadopo il mancato rinnovo dell'accordo che scadeva a giugno 2024. Con Juan Musso corteggiato dall'Atletico Madrid, i nerazzurri hanno bisogno di un secondo profiloe quella del portiere portoghese è - anche per i costi - una soluzione che stuzzica.

Ma Rui Patricio non è l'unico acquisto a parametro zero al vaglio della dirigenza dell'Atalanta. Come riportato da Sky, in casa Atalanta torna di moda il nome di. L'ex Inter, anche lui svincolato dopo la stagione dello Scudetto vissuta a Milano, era già entrato nella lista dei possibili acquisti prima dell'affondo per. L'acquisto del terzino ex Torino, che può dunque andare a rinforzare la fascia destra della Dea. Va detto, infine, che sia per Cuadrado sia per Rui Patricio l'Atalanta non ha fretta, considerando che essendo svincolati