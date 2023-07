Samuele Ricci si avvicina a grandi passi alla Lazio. Anche se ieri Lotito ha dichiarato che la priorità al momento è prendere il sostituto di Milinkovic (Zielinski l'obiettivo principale), l'offerta al Torino per il mediano nazionale Under21 è stata migliorata: dai 18 milioni iniziali si è arrivati a 20 più bonus. Cairo ne vorrebbe 25, ma secondo quanto riporta il Messaggero gli agenti del calciatore sarebbero in pressing sulla società granata per arrivare a dama il prima possibile. Lunedì inoltre è previsto un faccia a faccia decisivo tra i due presidenti, a Milano, in occasione della riunione di Lega.