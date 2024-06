Lazio, al lavoro anche per il futuro: ecco la decisione per il gioiellino della Primavera

Lalavora sul mercato per il presente, ma guarda anche in casa per il proprio futuro. Come scrive oggi Il Messaggero la società biancoceleste, mentre è impegnata ad assicurarsi i nuovi calciatori per rinnovare la rosa da mettere a disposizione del neo-tecnico Baroni, in questi giorni sta lavorando per blindare uno dei prospetti più interessanti che sta emergendo dal settore giovanile. Si tratta del classe 2005, centrocampista centrale che ha brillato nell'ultima stagione del campionato di Primavera 1, agli ordini di mister Sanderra (confermatissimo tra l'altro alla guida dell'Under19 anche per il prossimo anno).

Il quotidiano romano riporta che il ragazzoe, con tutta probabilitàil mese prossimo. Per Sardo quest'anno 8 gol e 3 assist tra regular season e play-off. Non è riuscito invece a lasciare il segno a referto nelle coppe di categoria, pur mettendo in campo prestazioni di buon livello che gli hanno fatto piombare addosso le attenzioni di diverse pretendenti. Proprio per questo la Lazio sta lavorando per garantirne la permanenza a Formello. Questo primo accordo consentirebbe di guadagnare tempo per intavolare poi la trattativa per un vero contratto da professionista