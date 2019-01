Ricominciano le polemiche arbitrali in casa Lazio. I tanti episodi sfavorevoli della scorsa stagione avevano portato alla costituzione del Comitato Consumatori Lazio. L’idea era quella di portare avanti un’azione legale, poi trasformata in un’istanza arrivata sui tavoli dell’Aia e della Federcalcio. Come riporta il Corriere dello Sport, dopo l'arbitraggio di Irrati in Lazio-Torino il comitato è pronto a tornare in campo. Lo scopo principale è quello di cercare di garantire l’uniformita di giudizio nei confronti della Lazio.