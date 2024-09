Lazio, accordo con una società di marketing per lo Stadio Flaminio

GETTY

Locome il. Lapotrebbe seguire l'esempio del(e di altri top club europei) per la gestione della propria nuova casa. Come scrive Repubblica oggi per non rischiare di essere beffato da progetti concorrenti , sta stringendo un accordo con il colosso mondiale del marketing Legends, la stessa società che ha collaborato con le merengues per la valorizzazione del loro nuovo impianto avvenieristico, recentemente inaugurato dopo i lavori di rifacimento.Il presidente della Lazio ha più volte ribadito, anche in questi ultimi giorni, di aver intenzione di presentare il progetto definitivo per la realizzazione del nuovo stadio biancoceleste entro fine ottobre. Dopo alcuni slittamenti, nei mesi scorsi il rendering di come dovrebbe diventare dopo il restauro il Flaminio è stato visionato sia dall'assessorato allo sport del, sia dal Sindaco, con pareri positivi di entrambi. Ilper poter dare il via alla conferenza dei servizi, che deciderà dei destini dell'opera. Ed è proprio per sostenere la bontà del progetto biancoceleste, dimostrandone l'impatto positivo che avrebbe per la città intera, che Lotito vuole garantirsi il supporto di un'azienda in grado di valorizzare al massimo la gestione degli eventi che si terrebbero nel nuovo stadio. Oltre alle partite di calcio, l'impianto potrà essere usato per concerti ed altre attività, che lo renderebbero fruibile tutti i giorni. In più,che possa affiancare il club biancoceleste nell'investimento da circa 250milioni che intende fare per la riqualificazione dello Stadio Flaminio.