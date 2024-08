Lazio, Baroni: "Ho cercato di mettere qualità, serve equilibrio. La perdita di Eriksson un lutto per tutti noi"

, allenatore della Lazio, ha rilasciato a DAZN poco prima della sfida prevista questa sera allo Stadio Olimpico contro il Milan:"Ho cercato di mettere qualità e mobilità. Contro il Milan devi fare una partita in cui vai a sviluppare. La squadra è andata tanto sugli esterni nelle ultime due partite. Oggi Dia ci può dare una mano. Abbiamo fatto queste scelte cercando sempre compattezza ed equilibrio"."Dobbiamo tenere palla e avere la gestione. Abbiamo un centrocampo e una squadra in grado di farlo. Quando sei in costruzioni. Ho bisogno di vedere Nuno Tavares e ho bisogno di vederlo, ha tante energia e deve metterla in campo. Serve grande applicazione in entrambe le fasi. Preferisco avere un giocatore offensivo in più".

"Oggi sicuramente è un momento di lutto per tutto il popolo laziale. Sven è stato un vincente, l'allenatore più vincente della Lazio. Era una persona meravigliosa ed è stato precursone di filosofia e concetti. Era una bellissima persona, si tratta di un grande perdita per noi e per tutto il movimento del calcio".