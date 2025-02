Lazio, Belahyane si presenta: "Mi ispiro a Pirlo e Kanté. Mi piace recuperare i palloni, ma anche servire tanti assist"

Getty Images

In casaarrivano le prime parole di. Giovedì il nuovo centrocampista biancoceleste verrà presentato ufficialmente in conferenza stampa. Intanto però ai microfoni dei media ufficiali del club il classe 2004 ha rilasciato le sue prime dichiarazioni:"Sono molto felice di essere un nuovo giocatore della Lazio. Parliamo di una grande squadra con tanta storia e ottimi giocatori. Darò tutto in ogni partita, giocando al massimo e rispettando sempre la maglia. Ho già avuto mister Baroni a Verona, mi parlava molto. È stato fondamentale per farmi scoprire la Serie A. Sono felice perché penso che possa insegnarmi ancora molto. Conoscevo ovviamente già Noslin, visto che eravamo insieme a Verona. Lui è una persona gentile, molto alla mano. E soprattutto un grande professionista. I francesi in rosa invece, non li conoscevo personalmente. L'ho fatto oggi in occasione del primo allenamento con la squadra. Mi hanno accolto tutti bene ed è molto importante questo aspetto. Mi ha fatto subito sentire a casa. Avere dei compagni che parlano francese mi rende felice è come se non avessi mai lasciato la Francia. Sono una persona molto aperta che ama legare con tutti i compagni di squadra. Ancora non parlo bene italiano, ma cerco di farmi capire. Per ora, fortuntamente, sta andando bene".

"​Mi reputo un centrocamista tecnico, che non ha paura di giocare il pallone sotto pressione e aiutare la squadra. In campo sono aggressivo, cerco sempre di recuperare il maggior numero possibile di palloni. Mi piace anche servire gli attaccanti con degli assist, cercherò di realizzarne tanti. Pirlo è Kanté sono da sempre i miei idoli. Andrea lo conoscono tutti. È stato un grande centrocampista, una leggenda. L'ho seguito molto, così come N'Golo. Un'altra leggenda, uno straordinario professionista dentro e fuori dal campo. Mi piace perché da tutto in ogni partita, proprio quello che voglio fare io".

"So che il numeri 21 è molto importante nella storia della Lazio, era il numero di Milinkovic Savic, una leggenda del club. Ho tanto rispetto per Sergej, spero di onorare al meglio questo numero. Il 21, tra l'altro, è un numero che ho sempre apprezzato, fin da quando ero al Nizza".