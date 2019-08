Il derby d'estate si avvicina. La seconda giornata prevede un piatto ricco: oltre al big match tra Napoli e Juventus, si affronteranno anche Roma e Lazio nel derby della capitale. E sale l'attesa: la vittoria biancoceleste contro la Samp alla prima giornata ha acceso l'entusiasmo.



VENDITA BIGLIETTI - La vendita dei tagliandi per i sostenitori biancocelesti prosegue molto spedita: a meno di una settimana dal derby, i biglietti staccati sono 6000, con Curva Nord e Distinti vicini ad essere sold out. Con i circa 19.200 abbonati, la soglia dei sostenitori biancocelesti presenti per la stracittadina ha già superato il tetto dei 25mila. Si spera di raggiungere un Olimpico con almeno 50mila spettatori.