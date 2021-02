Come riportato anche ufficialmente dallo stesso club capitolino la Lazio è riuscita a piazzare Denis Vavro. Il difensore slovacco si andrà a giocare le proprie carte in merito a una convocazione ai prossimi Europei direttamente in Liga. Ad attenderlo c'è l'Huesca, fanalino di coda del massimo campionato spagnolo reduce però da un'importante vittoria per 1-3 sul campo del Valladolid. Piazzato Vavro, al club capitolino sono rimasti solamente due calciatori fuori rosa.



GLI ULTIMI DUE ESUBERI - Con la cessione di Vavro appunto, e la risoluzione del contratto di Madiu Bari e Abukar (fonte Il Corriere dello Sport), rimangono ad allenarsi a Formello solamente Djavan Anderson e Minala. Il primo è appena uscito dalla lista della Serie A e a breve uscirà anche da quella per la Champions League per far posto a Lulic. Nelle scorse settimane ha rifiutato il Crotone e al momento non ha trovato alcun accordo con altre società. Minala dal canto suo è tornato da poco.



Fino a dicembre ha giocato in prestito in Cina al Qingdao Huanghai. Nelle ultime settimane entrambi si sono allenati a parte, ma nello stesso orario della prima squadra di Inzaghi. Al momento rimangono aperti pochi mercati appetibili. In Argentina chiude il 19 febbraio, in Russia chiude il 22, in Cina il 26 (ma da lì c'è un esodo visto il tetto degli ingaggi abbassato a massimo 1,5 milioni) e in Brasile aprirà il 1 marzo. Molto probabile che Djavan Anderson e Minala (in scadenza) rimarranno nella capitale.