Di corsa verso il raduno. I giocatori della Lazio non perdono tempo. Meno tre giorni alla ripresa degli allenamenti. L’appuntamento è fissato per giovedì pomeriggio nel centro sportivo di Formello.Così si legge nell'edizione odierna de Il Messaggero. Domenica prossima, invece, la partenza per il ritiro di Auronzo di Cadore, dove la squadra resterà fino al 4 settembre. Nessuno vuole farsi trovare impreparato. Per questo, anche durante le vacanze, i biancocelesti si sono dati da fare. L’esperienza post lockdown ha lasciato il segno.