Lazio, Dia torna a Roma: il comunicato ufficiale

Getty Images

Sospiro di sollievo per la Lazio: Boulaye Dia farà ritorno a Roma ed è atteso per la ripresa degli allenamenti a Formello. Al giocatore, in ritiro con il Senegal, era stata inizialmente diagnositicata una malaria di lieve entità, ma gli ultimi esami hanno smentito la prima ipotesi.



Dia, come comunicato ufficialmente dalla Lazio, tornerà a Roma e sarà, pronto, quindi a scendere in campo alla ripresa del campionato contro il Bologna domenica 25 novembre.



IL COMUNICATO UFFICIALE - "La S.S. Lazio comunica che, a seguito dei costanti contatti fra il Club e la federazione senegalese, nella giornata di domani il giocatore Boulaye Dia farà rientro a Roma.

Pertanto l’attaccante martedì sarà a Formello per la ripresa degli allenamenti".