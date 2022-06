Ok, il prezzo è giusto. Per 28 milioni di euro la Lazio strappa il sì all'Hellas Verona, pronto a cedere il difensore Casale e il centrocampista Ilic. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, come contropartite tecniche sono stati proposti Moro e Kiyine, rientrato alla base dopo il prestito al Venezia. Ora nel mirino dei biancocelesti ci sono il portiere Carnesecchi (reduce dal prestito alla Cremonese, ma di proprietà del Milan) e il difensore Romagnoli, in scadenza di contratto col Milan.