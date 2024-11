Lazio, due giorni di riposo per i biancocelesti: Baroni incrocia le dita per i 10 in nazionale

Getty Images

Mandas, Marusic, Tavares, Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru, Isaksen, Castellanos, Dia e Tchaouna: questa laIl totale sale a 11 se si aggiunge anche il fuori rosa Hysaj, chiamato dall'Albania. Dopo la vittoria di ieri, ma mercoledì alle 15 a Formello, quando riprenderanno gli allenamenti, ritroverà un gruppo in formato ridottissimo, per iniziare a preparare il prossimo ciclo intenso di partite che continuerà in buona sostanza fino a Natale.ma di fatto ad essersi riposati saranno solo metà dei giocatori della rosa. Per gli altri dita incrociate a Formello.

Ieri, nel post gara di Monza, l'allenatore della Lazio ha espresso la su. Il fatto di avere tanti nazionali è anche indice dell'ottimo stato di forma che attraversa la squadra biancoceleste, a riprova del buon lavoro svolto fin qui da tutto il gruppo. "Sono orgoglioso - ha detto ancora Baroni - ci sono anche altri calciatori che meriterebbero la convocazione. Siamo contenti, forse io un po' meno perché perdo qualche giocatore che ritornerà solo a ridosso della prossima partita, ma non posso farci nulla".