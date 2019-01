Romulo, nuovo esterno della Lazio, dedica un post su Instagram ai tifosi del Genoa e a quelli biancocelesti: "Questa è stata una giornata lunga ed emozionante. Per prima cosa voglio ringraziare il Genoa CFC e i suoi tifosi per l’affetto che mi hanno dimostrato in questi mesi. Da oggi inizia un nuovo capitolo della mia vita professionale. Indosserò i colori della S.S. Lazio, una società con una storia gloriosa alle spalle, un presente importante e un futuro che spero possa essere ancora più luminoso. Un futuro da scrivere insieme!".