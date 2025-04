Lazio, Fabiani: "Non è una sconfitta ai rigori a mettere in dubbio l'allenatore". Ma intanto il ds ha già tre nomi pronti

Getty Images

L'amarezza per l'eliminazione dall'non è ancora smaltita in casaSquadra, tifosi e società credevano al sogno, svanito alla lotteria dei rigori contro il Bodo/Glimt. E ora l'ambiente si divide tra chi predica fiducia per il finale di stagione e chi invece è fortemente dubbioso sul presente e sul futuro del gruppo diSul tecnico in particolare tornano ad aleggiare le voci di divorzio. A stopparle, almeno per il momento ci pensa il, che al Messaggero ha dichiarato: "Non è certo una partita persa ai rigori a farci cambiare allenatore".

Il direttore sportivo biancoceleste ha spiegato: "Abbiamo fatto un percorso positivo. C’è rammarico, ma ora andiamo avanti, non molliamo nulla e pensiamo a centrare l’obiettivo".- la società auspica la Champions; ma Europa League o Conference sarebbero comunque dei paracadute accettabili, pur se di minor valore - resta l'unico traguardo da raggiungere. Centrarlo potrebbe fare tutta la differenza del mondo per definire il futuro di Baroni sulla panchina biancoceleste."I conti si faranno a fine anno", avevano detto qualche mese fa siacheriferendosi ai risultati che si aspettavano di ottenere da questo primo anno con il tecnico ex Verona alla guida. Anche senza trofeo, il percorso in Europa è stato comunque positivo, ma ora Baroni si gioca tutto nelle prossime 6 partite. Se le cose non dovessero andare per il verso giusto, la dirigenza della Lazio ha già una lista di possibili alternative: dall'ex attaccanteall'opzione, sono opzioni che non scaldano particolarmente la piazza (il secondo meno ancora del primo), ma nella testa di Fabiani c'è anche il nome di, al momento legato al Bologna, ma anche lui in attesa di definire il suo futuro in base al piazzamento finale del club rossoblù.