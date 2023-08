Il campionato è iniziato e il mercato è ancora aperto. Due elementi che vanno di pari passo e non piacciono a Maurizio Sarri, allenatore della Lazio che spesso, anche in passato, ha ammesso di non gradire le trattative nel momento in cui si torna a giocare. Eppure i biancocelesti sono ancora alla ricerca di un rinforzo, un centrocampista che possa abbinare qualità e quantità per andare a completare la rosa. Uno dei primi nomi sulla lista del presidente Lotito e dei suoi collaboratori è quello di Lazar Samardzic, ma un'altra idea porta a Matteo Guendouzi del Marsiglia.



PRIMI CONTATTI - Classe '99 con esperienze tra Psg, Arsenal e anche Hertha Berlino, Guendouzi è in uscita dall'OM e sta valutando le proposte che gli stanno arrivando. Tra queste, anche quella della Lazio, che non è però ancora entrata nel vivo della trattativa col club francese. Primi contatti e apertura invece per quanto riguarda l'entourage del centrocampista, che sarebbe felice di provare un'avventura anche in Serie A. Qualche giorno e verrà presa una decisione definitiva, per completare una rosa in grado di competere tra campionato e Champions League.