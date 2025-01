Lazio, il Chelsea chiede Tavares: operazione possibile in estate

Getty Images

Ilha chiestoallaMentre i due club discutono l'operazione Casadei, i Blues hanno sondato il terreno per un eventuale acquisto del terzino portoghese, che in Inghilterra ha già giocato con la maglia dell'Arsenal e del Nottingham Forrest. Si tratterebbe comunque di: per il centrocampista ex primavera dell'Inter i biancocelesti propongono un prestito con diritto di riscatto a 13 milioni. Cifra congrua alle valutazioni dei londinesi, con i quali ora si sta cercando l'intesa su bonus e termini per la clausola di riscatto stessa.e, in ogni caso, a meno di offerte davvero irrinunciabili,

La Lazio infatti ha chiarito immediatamente cheLotito e Fabiani non hanno nemmeno dato una loro valutazione precisa del cartellino del calciatore. Quindi o il Chelsea mette sul piatto davvero tanti soldi, per far vacillare la società capitolina, oppure non se ne farà nulla. Ecco perché ilIn estate la Lazio rinnoverà il reparto arretrato e anche se Tavares è una delle poche pedine non in discussione per il club,Questa nuova politica della società biancoceleste vale per tutti, come ha lasciato intendere il ds Fabiani nelle sue recenti dichiarazioni. Quel che è certo però è che ad oggi non ci sono spiragli per un addio di Tavares in questa sessione di mercato.