Lazio, le pagelle di CM: grande prestazione di squadra. Zaccagni e Dia i migliori.

Provedel 6,5: gestisce molto bene la gara. Quando preso in causa risponde sempre presente.Hysaj 7: sicuro e cinico in fase difensiva, si fa vedere a più falcate anche in ripartenza.Gigot 7,5: gioca in modo impeccabile. In difesa sempre efficace e anche in area di rigore avversaria è cinico sbloccando la gara a pochi minuti dal fischio d'inizio.(dal 21' s.t. Romagnoli 6,5: tutto regolare, entra e si mette al servizio dei compagni.)Gila 7: buone le sue letture sui contropiedi del Verona. Anche quando gli spazi si allargano, riesce sempre a tenere la marcatura e ripartire con velocità.

Tavares 6,5: buon filtro di gioco in entrambe le fasi. Gli manca forse più precisione nei passaggi, a volte troppo frettoloso.(dal 28' s.t. Pellegrini: s.v.)Guendouzi 7: punto fermo della squadra, lega il gioco della Lazio con intensità e fisicità.Rovella 7: uomo in più in fase offensiva. Non si fa problemi a puntare l'uomo e inserimenti sempre fatti al punto giusto.(dal 40' s.t. Castrovilli: s.v.)Isaksen 6,5: parte bene, ma nel secondo tempo non riesce ad incidere come prima.(dal 21' s.t. Rodriguez 6,5: impatto positivo sulla gara.)Dia 7,5: grazie al suo fisico e alle sue accelerate è quasi sempre pericoloso per la difesa avversaria. Gioia del gol più che meritata.

Zaccagni 7,5: grande tecnica e intraprendenza. Sfida il proprio avversario e offre assist ai compagni. Suo il gol che chiude la partita.(dal 21' s.t. Dele-Bashiru: s.v.)Castellanos 6: forse unico più sotto tono. Troppo compassato, ci voleva più cattiveria sotto porta.All. Baroni 7: Lazio che soffre davvero poco e che amministra bene la gara.