"Matias Vecino? No, grazie". E' la chiosa di un affare che poteva concludersi nelle prossime ore e invece salta per la volontà dei tifosi. Nella serata di ieri i media turchi avevano lanciato la notizia, il Galatasaray spingeva forte per il centrocampista uruguaiano e la Lazio pregustava una cessione dopo la chiusura del mercato in Italia da circa 3,5 milioni di euro, per il classe '91 invece un contratto biennale con opzione per un terzo anno. Tutti felico, anche Lucas Torreira che era stato tra i primi a spingere per l'arrivo a Istanbul del compagno di nazionale.



SOLLEVAZIONE POPOLARE - Tutti i discorsi erano ben avviati, al punto che il Galatasaray stavano già organizzando il volo del giocatore per visite mediche firma di rito. Indiscrezioni confermate anche dall'esclusione di Vecino dalla partita con il Napoli (in panchina per novanta minuti). Poi il brusco stop, dovuto al malcontento dei tifosi turchi ed evidenziato dai media locali. I sostenitori del Gala, con la qualificazione in Champions League, si aspettavano un ultimo colpo di grande profilo e non a caso, nel corso delle settimane, erano stati accostati giocatori come Mattéo Guendouzi (andato proprio alla Lazio) e Rodrigo De Paul, senza dimenticare l'interesse per Sergio Ramos in difesa. Il nome di Vecino non ha soddisfatto e i tifosi hanno manifestato tutto il proprio dissenso sui social, una sollevazione popolare che non è passata inosservata e avrebbe convinto anzi i dirigenti del Gala a fare dietrofront e abbandonare l'operazione.