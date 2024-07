Getty Images

Lazio, il Marsiglia rilancia per Greenwood

6 minuti fa



L'Olympique Marsiglia rilancia per Greenwood. Il club francese si è inserito con prepotenza nella trattativa tra Lazio e Manchester United per l'ala inglese mettendo sul piatto un'offerta più alta di quella fatta dai Biancocelesti ai Red Devils. Secondo quanto riporta oggi il Daily Mirror in Inghilterra, Lìl'OM è fiducioso di poter avere la meglio sulle concorrenti per assicurarsi il cartellino del calciatore, rientrato a Manchester dopo il prestito al Getafe della scorsa stagione.



Gli inglesi stanno cercando di piazzare al più presto l'attaccante, ma non intendono svenderlo. Per questo la proposta da 20 milioni più il 50% di una futura rivendita fatta dalla Lazio non è stata ritenuta soddisfacente. Lotito era convinto di riuscire a far desistere la dirigenza dello United, perché di fatto la sua era l'unica offerta concreta presentata fino a ieri. Ora non è più così. E comunque, oltre al club calitolino, ci sono diverse altre squadre in fila, pronte a farsi avanti per Greenwood. La Lazio resta in corsa, ma ora servirà una sforzo economico in più per convincere gli inglesi a cedere il calciatore, il quale non si è sbilanciato per una destinazione in particolare. Non forzerà la mano, a patto di finire in un club che gli dia la possibilità di trovare continuità in campo.