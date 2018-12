“Ritiro? Ne parleremo con la società. All’intervallo ho parlato poco, ho cambiato modulo, sono stato abbastanza duro. Una squadra che deve arrivare quarta non può avere queste due facce. Ci prendiamo la reazione, i ragazzi avrebbero forse meritato la vittoria”, ha detto Simone Inzaghi nel post-partita di Verona contro il Chievo. La decisione della Lazio è arrivata in serata: da martedì a Formello scatterà il ritiro punitivo in vista della Sampdoria. Domani la squadra biancoceleste tornerà ad allenarsi, dal giorno successivo ci sarà il ritiro fino all’anticipo con la Samp. Decisione presa, la società vuole un cambio di rotta immediato.