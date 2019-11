I cento gol raggiunti ieri con la maglia della Lazio aprono ufficialmente la caccia al miglior risultato in una singola stagione e al podio dei migliori bomber biancocelesti. Ciro Immobile punta a nuove vette dopo il traguardo a tre cifre conquistato contro il Milan: da inizio campionato i gol realizzati sono già 13 e gli analisti danno a 1,60 la possibilità che l’attaccante superi i 29 gol realizzati nella Serie A 2017-2018 - finora la stagione più prolifica del centravanti - e che arrivi almeno a 30 marcature. Buonissime le prospettive anche per la sfida ai mostri sacri che hanno fatto la storia della Lazio. In questo caso, spiega Agipronews, si calcolano le reti realizzate in tutte le competizioni. Tommaso Rocchi (fermatosi a 105 gol) e Bruno Giordano (108) sono gli obiettivi "facili", ma nel mirino ci sono le 122 reti di Giorgio Chinaglia che porterebbero Immobile al terzo posto della speciale classifica: superare Long John entro la fine del 2020 è una scommessa a 1,70, arrivare a 128 gol, uno in più di Giuseppe Signori, sarebbe un’impresa a 2,30. Non c’è quota invece per la caccia al mito di Silvio Piola, lontanissimo con i suoi 159 gol.