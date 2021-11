Dopo Acerbi anche Ciro Immobile ha commentato la vittoria contro la Lokomotiv Mosca ai canali ufficiali della Lazio. Ecco le dichiarazioni del bomber biancoceleste: "Nel primo tempo abbiamo giocato bene, siamo usciti da dietro aprendo gli spazi. Davanti avevamo una squadra che chiudeva bene ed era aggressiva. A fine primo tempo eravamo tranquilli e il mister ha aggiustato delle piccole cose dicendo che sarebbe bastato il 30% in più per portare a casa la partita. Pedro ci ha dato molta vivacità, grazie anche a Felipe Anderson che ha stancato gli avversari".



E continua: "Voglio menzionare anche Zaccagni che è tornato e ci sta dando un grandissimo aiuto. Adesso stiamo bene, stiamo assimilando i concetti del mister e stiamo venendo fuori, anche la difesa sta ingranando. Devo dire che al primo rigore ero molto più tranquillo, poi tirare due rigori ravvicinati mi spaventa un po’. Fortunatamente sono riuscito a tirarlo meglio del primo altrimenti il portiere me lo avrebbe parato. A Marsiglia eravamo andati vicini alla vittoria e ci è dispiaciuto pareggiare".



E conclude: "Quest’anno non era facile soprattutto per la grandezza degli avversari. Noi abbiamo reso la partita facile e abbiamo fatto benissimo. Il poco tempo per preparare una partita spesso ti fa portare dietro l’entusiasmo di una partita vinta. Ora riposiamoci, andiamo a Napoli per fare il nostro gioco seppur affronteremo una squadra che è in formissima e che è in testa al campionato".