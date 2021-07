Mentre la Lazio attende Basic, centrocampista vincolato al Bordeaux fino al 2022 e con il quale Tare avrebbe già trovato l'accordo, spunta un altro nome dalla Ligue 1 per il centrocampo del club capitolino. Come riporta Repubblica arrivano conferme sull'accostamento di Boubacar Kamara del Marsiglia ai biancocelesti. Si tratta di un regista classe '99 francese con cittadinanza senegalese reduce da 43 gare e 2 assist in questa stagione. Nonostante la giovane età ha già un valore superiore ai 30 milioni di euro.