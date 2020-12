Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, parla a Sky Sport dopo il pari di Dortmund contro il Borussia: “C’è rammarico, perché su 5 partite abbiamo fatto 2 vittorie e 3 pareggi, con 9 punti, di solito, sei quasi dentro con una giornata d’anticipo. Abbiamo giocato con personalità, come avevo chiesto. Avremmo meritato qualcosa in più, rimane la grande soddisfazione di aver giocato con personalità”.



LA PARTITA - “Abbiamo fatto 2 pareggi a Bruges e San Pietroburgo in emergenza, ma erano due punti d’oro. Con 9 punti pensavamo già di essere agli ottavi, traguardo che manca dal 2001, da quando giocavo ancora io. Siamo a un passo: prima lo Spezia, poi in casa il Bruges giocheremo una partita molto, molto importante”.



CHAMPIONS E SERIE A - “Differenze? Probabilmente noi questa Champions la aspettavamo da 4 anni e mezzo, ora ci siamo. E’ normale che abbiamo avuto qualche problematica legata al covid e agli infortuni, in campionato abbiamo visto che anche le altre della Champions hanno qualche problemino. Ora lasciamo perdere la Champions per andare con personalità contro lo Spezia, poi bisogna organizzarsi per il Bruges”.