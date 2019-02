Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria sul Frosinone: "Siamo stati meno brillanti nel secondo tempo, era prevedibile, ma la squadra è stata brava a soffrire. Vinciamo una partita importante e chiudiamo una bella settimana, ora ne avremo un'altra giovedì. Luis Alberto e Immobile? Immobile ha avuto un indolenzimento, ma avevamo esaurito i cambi e abbiamo dovuto chiudere in dieci. Luis ha accusato un fastidio, è da valutare, ma per giovedì saranno entrambi in dubbio".



SUGLI INFORTUNI - "Anche Correa non era disponibile, nella rifinitura di ieri ha avuto un risentimento. Con l'Empoli Parolo sarà squalificato, ma rientrerà Milinkovic. Il gruppo deve fare la differenza, abbiamo la fortuna di essere in lizza sui tutti i fronti. Sono molto contento di Badelj e Durmisi, ora toccherà a Romulo che ci darà una grande mano. Berisha? Ha avuto un infortunio che l'ha penalizzato non allenandosi a luglio e agosto, era indietro rispetto ai compagni all'inizio, ma si allena molto bene ed è un ragazzo con grandi qualità, ci aiuterà".



SULL'EUROPA - "L'Atalanta e il Milan non hanno l'Europa League, rispetto a noi hanno più tempo per preparare le partite. La classifica va sempre guardata, ma ci sono ancora tante giornate davanti".