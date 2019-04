Una Lazio semplicemente da record. Come riporta il Messaggero Inzaghi cade e risorge 3 volte a Milano: mai come quest'anno la Lazio esce da Milano vincitrice. Era successo il 31 gennaio, sempre Coppa Italia, contro l'Inter, poi di nuovo il 31 marzo in campionato contro i nerazzurri, stavolta tocca al Milan. Per la Lazio vincere 3 volte a San Siro in un anno è record: è la prima volta, e Inzaghi, per media punti, è secondo nella storia della squadra biancoceleste dopo una leggenda come Sven Goran Eriksson.



INZAGHI FUORI DISCUSSIONE - Era stato molto discusso, il mister della Lazio, nelle ultime settimane: la squadra in flessione, il quarto posto sempre più lontano. Inzaghi aveva promesso a Lotito la finale, l'ha raggiunta grazie alla sua coerenza: a volte le sue scelte sono state tacciate di testardaggine. Stavolta no, e spunta un retroscena: si è meritato i complimenti di Lotito negli spogliatoi, il presidente ha raggiunto la squadra e ci ha tenuto a tessere le lodi di mister e gruppo personalmente. Non ci sono ancora piani definitivi per l'anno prossimo, Tare ha giurato che non ci saranno ribaltoni. Intanto ci sarà una finale di Coppa Italia, ma non è l'unica partita che conta: Inzaghi vorrebbe dire la sua ancora nella corsa Champions.