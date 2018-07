La Lazio si muove sul mercato, l'idea di Tare sarebbe quella di regalare un esterno offensivo a Simone Inzaghi. Un giocatore capace di fare tutta la fascia con qualità e quantità. L'obiettivo principale risponde al nome di Fabio Borini, trattato a lungo dodici mesi fa tanto che era tutto pronto per la firma con il club biancoceleste con tanto di blitz a Ibiza. Si inserì il Milan e sappiamo tutti com'è andata a finire, ma adesso si registra un nuovo ritorno di fiamma.



OSTACOLO INGAGGIO - Il Milan non ha inserito Borini sulla lista dei partenti ma potrebbe prendere in considerazione offerte superiori a 12 milioni di euro, in vista di una notevole plusvalenza rispetto ai 6 milioni erogati nelle casse del Sunderland solo un mese fa con il riscatto del Pirata. Un ostacolo per la Lazio è sicuramente l'ingaggio da 2,5 milioni, considerato alto per i parametri imposti da Claudio Lotito. Nei prossimi giorni è previsto un contatto tra le parti, la Lazio è tornata su Borini.