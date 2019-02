Un Inzaghi preoccupato, con tanti giocatori in affanno. Come riporta il Messaggero, il mister biancoceleste, di fronte ai tanti impegni ravvicinati, teme la stanchezza. Ieri ha parlato al gruppo, per tenere tutti sulla corda, per motivarli. Ha cercato aiuto in panchina, non è rimasto del tutto convinto delle prestazioni.



TOUR DE FORCE LAZIO - Oggi la Lazio giocherà ancora, contro un Empoli in salute, qualche senatore è sotto stress, ha giocato molto, la benzina nel motore non è tantissima. La corsa Champions sta entrando nel vivo, ora ci si mette di mezzo anche il rugby, che ha fatto giocare la Lazio con 48 ore in anticipo.