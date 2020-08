Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, ha parlato così a Sky Sport: "Ci spiace per il quarto posto, non volevamo perdere, volevamo arrivare terzi. Nel finale c'è stato un po' di nervosismo, adesso è tutto tranquillo. Potevamo fare meglio del quarto posto, per quella che era la nostra posizione prima del lockdown. Quest'anno abbiamo lasciato dietro Napoli, Milan e Roma, avversari molto attrezzati, sappiamo che ci sarà da lavorare, siamo lo stesso gruppo da quattro anni. I battibecchi con Gattuso? Nessun problema, sono cose di campo. Il contratto? Ci sarà tempo per parlarne, l'obiettivo era quello di finire nel migliore dei modi la stagione, ci sarà modo di parlare con serenità con il direttore e vediamo quello che succederà. Questa sera potevamo fare meglio, nel primo tempo abbiamo tenuto bene il campo, contro un Napoli che è una grandissima squadra. Nel secondo tempo potevamo fare una approccio diverso. Peccato per la corsa sulla Juve, siamo andati a Bergamo senza 6-7 giocatori, senza 5 titolari. Non avevo i ricambi giusti".