Sabato 8 aprile alle 20:45 va in scena il big match della 29esima giornata di Serie A Lazio-Juventus, confronto tra due squadre in gran forma che potrebbe permettere ai biancocelesti di blindare la seconda posizione in classifica, ma che allo stesso tempo dà ai bianconeri la chance di avvicinarsi alla zona Europa. Le quote del posticipo sulla lavagna scommesse di Betaland risentono delle energie fisiche e mentali spese dalla Juventus nella semifinale di Coppa Italia contro l’Inter e la formazione di Maurizio Sarri parte leggermente favorita nei pronostici a quota 2,75, contro il successo dei bianconeri a 2,90. Proprio all’Olimpico Allegri, contro la Roma, ha incassato l’unica sconfitta delle ultime 14 partite giocate tra campionato e coppe. Il pareggio è un’opzione molto valida a 2,95. Il punto di forza della Lazio sarà probabilmente la difesa, che non ha subito gol nelle ultime 6 giornate di campionato e che grazie anche alla goleada del Milan in casa del Napoli si è conquistata con merito il ruolo di miglior difesa della Serie A: 19 gol subiti in 28 giornate, 3 in meno rispetto alla Juventus. Non è un caso che l’Under 2,5 sia proposto a quota 1,47, mentre l’Over 2,5 è a 2,52. Immobile e Vlahovic sono chiamati a sfidare questa statistica. I due bomber che nella passata stagione si sono contesi il titolo di capocannoniere in questa Serie A stanno faticando molto di più: entrambi sono proposti in gol a quota 3,50.