Juan Sebastian Veron, ex centrocampista della Lazio, parla a Radiosei dopo il suo ritorno all'Olimpico di ieri: "Provo tante emozioni perché qua ho trascorso due anni straordinari e difficili da dimenticare, è sempre bello tornare e ritrovare questa gente. Eravamo una grande squadra con campioni in ogni ruolo e dal carattere forte, sono contento che la gente abbia un bel ricordo di me e di tutto il gruppo. Il giorno più bello è senza dubbio quello dello scudetto, indimenticabile. Nella Lazio di oggi credo in Correa, ha ancora da dare tantissimo e può diventare un trascinatore, ma tutta la squadra sta facendo bene".