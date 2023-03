La difesa della Lazio è di nuovo impenetrabile. Dopo un avvio di 2023 in cui il reparto arretrato biancoceleste sembrava aver dato segni di cedimento, ora la situazione è tornata solida come nella prima parte di stagione. Con lo 0-1 di ieri a Napoli è arrivato anche il quinto clean sheet consecutivo tra campionato e coppa. Il 14° in Serie A per Provedel, nonché il 18° in totale in stagione per la squadra, contando anche le partite di Maximiano.



Solo tra la sesta e l'undicesima giornata c'era stata una serie più lunga. In mezzo però c'erano state anche le partite del girone di Europa League, dove la solidità è quasi sempre venuta meno. Inoltre, con 19 gol subiti in totale la Lazio si conferma seconda miglior difesa del campionato, insieme alla Juventus (che gioca domani contro la Roma, ndr), alle spalle solo del Napoli (16). Numeri che hanno permesso di uscire indenni anche dal Maradona dove i padroni di casa non perdevano da aprile 2022 (ad eccezione della Cremonese, in Coppa Italia, ai rigori).