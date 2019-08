Lazzari fa crac, e l'inizio di campionato per la Lazio si fa subito in salita. A meno di miracoli, niente Samp e derby per l'ex Spal, ennesima tegola dopo gli stop di Luiz Felipe, Lulic, Milinkovic e Caicedo. Frattura scomposta al dito medio della mano destra, rimediata accidentalmente in amichevole contro la Primavera: Lazzari era stato il più in forma durante il ritiro, come riporta il Messaggero, e Inzaghi dovrà farne a meno.



INFORTUNIO LAZZARI - Un incidente grottesco, sfortunato, col dito rimasto incastrato nella maglia del terzino Falbo, della Primavera: di precedenti ce ne sono, da Higuain al 'Papu Gomez', che addirittura dopo una settimana giocò contro il Napoli con un tutore. Una flebile speranza. Inzaghi proverà a sostituirlo con Marusic, che sembra aver del tutto recuperato dal suo infortunio, e spinge senza grossi problemi. Nel frattempo, a sinistra, è in arrivo il transfer dalla Fifa per Jony. Un mini-sorriso, in un inizio in salita.