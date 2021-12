: la Lazio non fa una gara brillante, ma lui chiude per la quarta volta con la propria porta inviolata in sei gare di Europa League. Conferma.: partita senza troppi acuti. Il terzino destro è attento. Nel secondo tempo esce perché serve maggiore spinta. (: gli si chiedeva più spinta, ma l’ex Spal non riesce a dare l’apporto sperato).: inizialmente sembra soffrire Diagne, poi sale in cattedra e non rischia più nulla anche perché il Galatasaray si rifugia dietro.: stesso discorso per il Leone che a differenza del compagno di reparto cerca di trasformarsi in uomo-assist con i suoi lanci, ma la difesa avversaria è attenta.: partita attenta per il montenegrino, anche se è parso meno brillante del solito lì sull’out mancino, soprattutto dal punto di vista tecnico.: il Sergente si batte in lungo e in largo. Spesso e volentieri entra va in collisione con Marcao, ma rispetto alle ultime uscite il gigante serbo sbaglia diversi appoggi. Comunque è uno degli ultimi a mollare.: primo tempo intelligente dell’ex Liverpool che in almeno tre occasioni intercetta bene le ripartenze avversarie. Nel secondo tempo va in affanno e Sarri lo cambia. (: entra col solito dinamismo, ma non riesce a dare quel qualcosa in più rispetto al compagno).: tanta corsa come al solito, anche un tentativo da fuori area, ma tanti cross sbagliati, sia su punizione che da angolo. Il suo apporto resta comunque importante per la squadra. (: il Mago ci mette qualche minuto a ingranare e si fa anche vedere con un tiro dal limite che però esce al lato vanificando le speranze biancocelesti).: l’attaccante spagnolo corre per due, però si fossilizza molto sui ripiegamenti difensivi facendosi vedere meno del solito in fase offensiva. (: Pipe entra per dare maggiore spinta lì sulla destra, non riesce a creare molto, ma all’86’ con un passaggio illuminante trova Luis Alberto al limite dell’area, ma il Mago spreca).: nonostante acciaccato il bomber biancoceleste si mette la fascia di capitano e scende in campo non abbandonando la squadra. Lotta per tutto il match e si crea due occasioni, ma l’appuntamento col record di gol in Europa è da rimandare.: è il più pimpante del reparto offensivo. La maggior parte delle (poche) azioni pericolose biancocelesti nascono da suoi spunti e nel finale ci prova anche con un colpo di testa che però finsice debole tra le mani di Muslera.: l’obiettivo era la vittoria, ma quest’ultima non è arrivata. La sua Lazio non riesce ad arrivare prima nel gruppo E di Europa League e sarà costretta a giocarsi lo spareggio. I biancocelesti hanno chiuso nella propria metà campo l’avversario, ma serviva qualcosa di più.