La data sul calendario è segnata: la Lazio attende la sfida contro l'Atalanta del 24 giugno, vuole farsi trovare pronta ma dall'infermeria non arrivano buone notizie. Simone Inzaghi è preoccupato: come riporta il Corriere dello Sport, un possibile titolare ha dato forfait.



ASSENTI ATALANTA LAZIO - Contro l'Atalanta non ci sarà il difensore brasiliano Luiz Felipe: se i controlli hanno scongiurato complicazioni muscolari, lo staff medico ha richiesto per lui 10 giorni di riposo. Non ce la farà a rientrare contro l'Atalanta: al suo posto si giocheranno un posto Patric o Bastos. Sul fronte Lucas Leiva filtra cauto ottimismo: il ginocchio si gonfia quando sforza, saranno decisivi i prossimi giorni. In dubbio Adam Marusic: sabato ha lasciato l'allenamento, doveva sostituire Lulic sull'out di sinistra. Se dovesse dare forfait, al suo posto giocherà Jony.