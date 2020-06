Elio Gustinetti, ex giocatore dell'Atalanta negli anni '70 e allenatore, tra le altre, dell'AlbinoLeffe trascinato in Serie B nel 2013, ha parlato alla trasmissione TuttoAtalanta in onda su Bergamo Tv della sfida diretta tra Atalanta e Lazio, che andrà in scena mercoledì 24 giugno alle 21.45 al Gewiss Stadium di Bergamo.



DEA E AQUILA SIMILI- "Gruppo unito e compatto intorno al progetto tecnico, gioielli non venduti sul mercato: l’Atalanta e la Lazio si assomigliano non poco. Ma la squadra di Gian Piero Gasperini può dire la sua soprattutto in Champions League, dove ha chance essendo la squadra più europea del calcio italiano”.



ATALANTA PIU' DA EUROPA- “Per il campionato invece la vedo più difficile per l’Atalanta, un po’ lontana dalla quota Scudetto. Comunque tutte le concorrenti sono penalizzate dalla lunga pausa. In coppa, al contrario, mi pare ci siano chances e molte cose da dire. Chi gioca a Bergamo si sente gratificato perché si identifica con la città e la squadra: l’unità d’intenti e la preparazione di Gasperini possono portare lontano, a maggior ragione con una formula a gara secca. In Europa ci si gioca molto”.